Dvanáctiletí synové pomáhají Duchkové s investicemi do kryptoměny. Odměny z provize se ale nedočkají

Na premiéře bondovky Není čas zemřít byla mezi pozvanými hosty i Štěpánka Duchková (48). Té jsme položili otázku, kdy se ona osobně cítila jako akční hrdina. „Každé ráno. Vykopat mé dva syny z domu je náročná práce,“ odpověděla nám s úsměvem maminka dvanáctiletých dvojčat Jana a Adama a s humorem dodala: „Po ránu jsou to záporné postavy, se kterými jsme nepřátelé. Přes den už to jsou klaďasové.“

Zajímali jsme se o to, jestli se moderátorka jako fanynka filmů o Jamesi Bondovi nechává zlákat technologickými novinkami, které se vždy objevují ve filmu. „Ve světě technologií jsem velmi konzervativní. Kdyby to šlo, tak mám ještě tlačítkový telefon. Moji synové jsou mnohem technicky zdatnější. Často se s nimi radím,“ uvedla.

Chlapci pomáhají mamince s investicemi do elektronických peněz. „Rozhodla jsem se, že budu nakupovat kryptoměnu. Oni, kteří vůbec nevědí, co to kryptoměna je, mi pomáhají s nákupem. To mně bere dech,“ říká Štěpánka Duchková, která synům ale zatím nevyplácí provize za pomoc při investici: „Naštěstí jsou ještě malí a netuší, že by si mohli brát procenta.“ ■