Poznáte na ní tři týdny ve Španělsku? Pihy mi zůstanou, kůže odpadne, směje se moderátorka

Jak Štěpánka Duchková trávila léto? Super.cz

„Ono nebylo kam jinam pořádně jet než do Španělska, já bych i vyrazila jinam, ale v té současné situaci to ještě pořád není radostné, tak je lepší to Španělsko,“ řekla Super.cz.

„V létě jsme tam byli tři týdny, děti byly nadšené, že měly moříčko, mají tam i kamarády,“ dodala.

Moc opálená ale Štěpánka nebyla, sluníčko se na ni prý nechytá, jako památka na teplo jí zůstaly jen pihy.

„I když bych chtěla, bohužel se vůbec neopálím. Vždycky ‚opihatím‘ a pak se během týdne sloupu. Pihy mi zůstanou, kůže mi odpadne,“ smála se Štěpánka před premiérou nové bondovky. ■