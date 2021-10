Hvězda Chirurgů poprvé promluvila o rodinné tragédii: Její bratr přišel jako náctiletý o život

Katherine Heigl Profimedia.cz

„Jason měl 23. září 1986 autonehodu. Týden byl na přístrojích na jednotce intenzivní péče. Odpojili ho přesně před 35 lety, týden před jeho 16. narozeninami.“

Uvedla, že o bratrovi veřejně skoro nehovoří, ale v den výročí jeho úmrtí cítila potřebu sdělit světu, že se její rodiče rozhodli darovat Jasonovy orgány. Nebylo to snadné rozhodnutí, ale prý cítili, že by si to přál.

„Apeluji na nás všechny, abychom nedělali jen snadná rozhodnutí, ale správná rozhodnutí, a stali se dárci orgánů. Smrti nezabráníme, tragédie se stávají. Ale nikdo z nás v tom není sám. Alespoň to mě Jason naučil.“

Hvězda Chirurgů se v poslední době stále víc věnuje charitě a aktivismu. Bojuje například za adopce opuštěných zvířat nebo lepší pracovní dobu ve filmovém průmyslu.

Herečka také sama adoptovala dvě dcerky, dvanáctiletou Nancy a devítiletou Adalaide. S manželem Joshem Kelleym má ještě čtyřletého syna Joshuu. ■