Hádali byste, že je dělí 14 let? Krásná herečka (53) se od mladšího partnera nemohla odtrhnout

Kristin Chenoweth a Josh Bryant cukrovali na červeném koberci.

Broadwayská legenda Kristin Chenoweth (53) vyrazila na akci Fall Fashion Gala v New Yorku, a i tentokrát ji doprovázel partner Josh Bryant (39). Od přítele, který je o 14 let mladší než ona, se krásná herečka skoro nemohla odtrhnout.

Pár spolu randí od roku 2018 a zjevně jim to klape. Věkový rozdíl, ne že by byl patrný, také není překážkou. V průběhu pandemie, kdy se izolovali společně, se prý ještě víc sblížili. Zabavili se hlavně díky sociálním sítím.

„Můj partner je o 14 let mladší než já, ale já jsem dobrá v Tik Toku. Nevěděla jsem, co to je, a ani po tom netoužila, ale teď to miluji,“ nechala se slyšet hvězda romantické komedie Sváteční rande.

A nastínila dokonce, jak jim jde sexuální život. „Dáma o takových věcech nemluví. Ale je to skvělé, nemyslete si," přiznala loni v pořadu Andyho Cohena.