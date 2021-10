Tomáš Holý v sukni? Tahle talentovaná dětská herečka (8) vás odzbrojí svým vystupováním

Valentýna Bečková Super.cz

K natáčení se dostala přes castingovou agenturu. „Mamce a tátovi všichni říkali, že jsem hezká, že umím krásně mluvit, že jsem šikovná, a tak mě přihlásili do agentury, kde se dva roky nic nedělo. Pak nám přišla taková menší nabídka na reklamy a potom sháněla paní režisérka někoho do role. Prý jsem jí spadla z nebe. Tím filmem mi otevřela dveře do hereckého světa,“ svěřila Super.cz Valentýnka.

Jednou by se ráda stala opravdovou herečkou, ale není to její jediný cíl. „Chtěla bych to dělat i v dospělosti a možná taky režisérku. Jedna herečka mi dala režisérský blok a já si tam píšu různé filmy, které bych chtěla natočit,“ překvapuje roztomilá blondýnka. Představu má i o své vysněné roli. „Princeznu už jsem hrála, možná bych si chtěla zkusit královnu,“ usmívá se.

Nově se na ni mohou diváci těšit ve filmu Láska na špičkách, který jde do kin 14. října. „Budu mít roli takové zvědavé holčičky. Maminku mi tam hraje Vica Kerekes a moc se na to těším,“ dodává Valentýna Bečková. ■