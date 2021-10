Ve třetím manželství je konečně šťastný: Libor Bouček žije po narození syna obyčejný život pracujícího otce

Libor Bouček Super.cz

S Liborem jsme si popovídali i o tom, že sám rád hodně cestoval a prožíval různá dobrodružství, i když formátu Bonda samozřejmě nedosáhl. Život se mu změnil po třetí svatbě a hlavně po narození syna Alberta. Teď žije relativně obyčejný život pracujícího otce.

"Každá životní fáze má něco do sebe. Člověk by se měl za tím, co prožil, ohlížet jenom v tom dobrém. Negativní vzpomínky jsou strašnou ztrátou času. Takže jsem šťastný za to, jak to je, a myslím si, že i ten Bond by měl prožívat relativně klidnější období," míní.

"Já jsem spokojený, i když té práce je hrozně moc, nicméně relativně na jednom místě. I ten Bond by se měl usadit a myslím, že k tomu dospějí i scenáristé," domnívá se. ■