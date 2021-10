Drogy vyměnil za sýry a jak mu to svědčí: Někdejší rebel, který randil s Kate Moss, se tajně oženil

Pete Doherty se oženil s Katiou de Vidas. Profimedia.cz

Zkrotli i jinačí bouřliváci, jen co je pravda, ale na to, že se zklidní i Pete Doherty (42), sázel málokdo. A přece. Rocker vlezl do chomoutu jen několik dní poté, co potvrdil zásnuby. Partnerku Katiu de Vidas si vzal během soukromého obřadu ve francouzské obci Étretat.