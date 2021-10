Jakub Kohák u svých dětí moderní technologie nepodporuje: Synové nemají počítač ani chytrý telefon

Jakub Kohák Super.cz

Možná by to do něj někteří neřekli, ale Jakub Kohák (47) je milovníkem sportu, ke kterému vede i své dva syny. „Sport dělám celý život, chodil jsem na sportovní gymnázium a děti jsou samozřejmě ke sportu vedeny. Ale zatím v takové tréninkové formě,“ svěřil Super.cz herec.