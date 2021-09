Zuzana Plačková i její manžel byli propuštěni na svobodu: Cítíme se nevinní, celé je to omyl, uvedla

Zuzana Plačková s manželem byli propuštěni na svobodu Profimedia.cz

Soudce Specializovaného trestního soudu v Pezinku rozhodl o propuštění Zuzany Plačkové i jejího manžela Reného, kteří byli obviněni z údajné drogové trestné činnosti. Do vazby ovšem posláni nebyli, jak uvedl deník Noviny.sk.

Do té putuje šest z deseti obviněných a Plačková spolu s manželem budou čelit obvinění na svobodě. Hned po propuštění předstoupila hvězda Instagramu před novináře s prohlášením, že jde o nedorozumění. „Cítíme se nevinní, toto všechno je jen jeden velký omyl. My nejsme odkázáni na to, abychom prodávali drogy.“

S dalším vyjádřením prý počká a zveřejní jej sama. „Vyjádřím se na svém Instagramu. Můj právník bude vydávat prohlášení, já mám zakázané se vyjadřovat,“ uvedla už cestou k autu, které ji odvezlo domů.

Její právník poté dodal: „Důvodné podezření vůči mým dvěma klientům v tomto případě neexistuje. Doteď jsem neviděl obsah spisu, ale vůči mým klientům by tam nemělo být nic. Momentálně neexistují žádná usvědčení, pro která by měli být moji klienti ve vazbě,“ uvedl právní zástupce manželů Dušan Pohovej. ■