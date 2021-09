Hvězdě seriálu Pan profesor říkali spolužáci šprtko. Chystá maminka dvouleté dcerky svatbu?

Beata Kaňoková perlí coby učitelka Karolína na gymnáziu. Michaela Feuereislová

Jako učitelka působí velmi přesvědčivě, kde se inspirovala? „Moje babička, profesorka na gymnáziu, učila právě češtinu a literaturu. Odmala mi byla vzorem, protože její vztah k těmto předmětům byl moc hezký,“ řekla Super.cz štíhlá brunetka, která pochází z Krnova.

Pak se ale přestěhovali na vesnici kousek od města, kde chodila do malé školy, pro zhruba 40 dětí. Tam fungoval systém dvojtřídek a na druhý stupeň dojížděla do Krnova. „Na roky trávené ve vesnické škole mám krásné vzpomínky, na osobní přístup učitelů, prostě boží léta. Až do deváté třídy jsem měla samé jedničky, takže premiantka,“ řekla nám.

Logicky se nabízí otázka, jestli ji spolužáci nepovažovali za šprtku? „Říkali mi tak,“ tvrdí se smíchem. „Mně šlo učení vždycky samo, všechno mi lezlo do hlavy automaticky. Měla jsem dobrou paměť, takže učivo mi utkvělo z vyučování.“ A jací jsou její seriáloví studenti? „Jde o mladé studenty herectví, fajn lidi, s nimiž je sranda.“

Její gymnaziální učitelka má přítele (David Švehlík), ale nemá děti. To Beata žije s hercem Tomášem Havlínkem a je maminkou dvouleté dcerušky Judity. Kdo hlídá malou, když natáčí nebo se věnuje divadlu? „Pokud může partner, tak se stará on. Pak máme babičky, které se střídají. Občas dojíždějí z Moravy, jsou moc hodné. Potom nám pomáhají kamarádky na hlídání,“ řekla Super.cz.

Mezi herci přeskočila jiskra při zkoušení hry na scéně českobudějovického Jihočeského divadla. A protože jsou již nějaký ten pátek spolu a vychovávají dceru, zajímalo nás, co svatba? „Manželství považuji za krásný svazek dvou lidí, kteří se rozhodnou být spolu. Svatba znamená ve vztahu určitě krásnou a důležitou věc. Jestli se vezmeme? To je otázka.“ ■