Hrozil jí rozvod: Autorka populárního Zápisníku alkoholičky prozradila, jak její závislost zacloumala s rodinou

Spisovatelka, blogerka a majitelka protialkoholního centra Michaela Duffková Super.cz

„Nejsem člověk, který by zkoušel, jakou má možnost tolerance, já v tuhle chvíli nepiju, střízlivosti si hrozně vážím, cením si toho, že každé ráno vstávám s čistou hlavou,“ svěřila Super.cz spisovatelka.

Alkoholismus dokáže zamávat s celou rodinou, nejen jedním závislým členem, o čemž ví Michaela své. Přestože životní zkoušku s manželem zvládli a počali i druhé dítě, nebylo to vždy jen růžové.

„Po léčbě to nějakou dobu vypadalo, že se rozvedeme. Bylo potřeba začít úplně od začátku. Léčba všechno nespasí, je potřeba to vzít jako celek,“ otevřela se spisovatelka. Dceři bylo v té době jen pár měsíců, a tak je ve hvězdách, co si z útlého dětství bude jednou pamatovat. „Je jí 6 let, nevím, jestli se to na ní nějak podepíše do budoucna. My před ní nic netajíme, snažíme se s ní mluvit o všem, tak jak to bylo,“ vysvětluje s tím, že ale ne všichni členové rodiny se přes složité období dokázali přenést, jak se dále dozvíte ve videu.

Podpora blízkých je u závislých klientů jedním z klíčových bodů, o čemž se přesvědčila i v protialkoholním centru Alkos, které nově založila. „Není to jen o člověku, který je závislý, ale vždycky je to i o jeho okolí. Většinou děláme rodinné konzultace v průběhu léčby. A taky se nám stává, že se na nás obrací rodinní příslušníci těch lidí, kteří ještě v léčbě nejsou, ale problém mají,“ dodává Michaela Duffková, jejíž příběh se objeví i na filmovém plátně. ■