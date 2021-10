Sex ve třech s Bohem? Tahle modelka přizve Pána na lože pokaždé, když se miluje s manželem

Nita Marie Profimedia.cz

Instagramová modelka a věrná křesťanka Nita Marie tvrdí, že má pravidelný sex ve třech se svým manželem a Bohem, a je to prý nejlepší milování, jaké kdy zažila.

Pětačtyřicetiletá rodačka z Colorada tvrdí, že s mužem přizvou Pána k nim na lože tak dvakrát do týdne, a ačkoliv je nepoctí svou fyzickou přítomností, Nita cítí, že je s nimi.

„Když přizvete Boha k sexu, najednou se z něčeho čistě fyzického stane něco duchovního a posvátného. Zvu ho od našeho prvního milování s manželem. Není nic uspokojivějšího než pocítit Jeho lásku při milostné rozkoši,“ nechala se slyšet.

„Můj manžel o tom někdy ani neví, ale nevadí mu to. Před sexem se v duchu nebo nahlas pomodlím a požádám Pána, aby se k nám připojil. Vnímám to jako čistou lásku a naplnění.“

Doplnila, že někdy při takové modlitbě vysloví konkrétní přání, a když Boha přizve k sexu, je pravděpodobnější, že se jí splní. Při milování má pak prý ty nejlepší orgasmy.

„Je to vždycky nejlepší sex. Tak intenzivní, vášnivý, plný lásky,“ dodala dvojnásobná maminka s tím, že by to každému doporučila vyzkoušet.

Bůh jí prý také poradil, že se může na sociálních sítích předvádět polonahá. Tvrdí, že ji k tomu navedl, aby posílila svou sexualitu. ■