Sexy jako v 50 odstínech: Dakota Johnson dorazila na premiéru v průsvitném korzetu

Na premiéru filmu The Lost Daughter dorazila herečka Dakota Johnson (31) ve velmi sexy modelu. Jako by vypadla z jedné ze scén zfilmovaných 50 odstínů.

Premiéra filmu proběhla v rámci 59. filmového festivalu v New Yorku, kam dorazila Dakota v doprovodu svých hereckých kolegů. Oblékla průhledný korzet, ke kterému zvolila, nejspíš na rady stylistů, kožené kalhoty.

Na růžovém koberci se potkala s herečkou Maggie Gyllenhaal, Olivií Colman i Jessie Buckley. Johnson měla ze všech nejodvážnější model, i když jí sestra Jakea Gyllenhaala (40) lehce konkurovala svým hlubokým výstřihem.

Mladší bratr Maggie, která snímek režírovala a napsala k němu i scénář, dorazil na premiéru se svou přítelkyní Jeanne Cadieu, která oblékla světlé šaty s rolákem, tudíž byla zahalena od hlavy až k patě.

