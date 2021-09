Líbánky na Maledivách nejsou zalité sluncem. Ženich ze Svatby na první pohled netuší, co si o něm nevěsta myslí

Kadri a Andrea TV Nova

Andrea (25) i Kadri (29) se do experimentu přihlásili, protože hledají lásku na celý život. A podle expertů, kteří zájemce párují, by právě tito dva mohli vytvořit ideální dvojici. Jejich kompatibilitu potvrdily vědecké testy, které účastníci absolvují. Jak ale diváci viděli už v předchozí řadě, bez záruky a garance šťastného vztahu.

Zatímco Kadri se sympatiemi k Andree netají, ona je opatrnější a vlažnější. Muž tak netuší, co si o něm jeho partnerka myslí. „Jaké máš momentální dojmy?“ ptá se ženich. Nevěsta drahnou chvíli mlčí a pak nejistě odpoví, že „zatím asi dobrý“.

„Šel jsem do toho, protože jsem chtěl poznat člověka a získat partnera. Jsem trpělivý, ale pokud to bude trvat dva roky a dva roky budeme jen kamarádi, a já budu chtít vztah a ona ne, tak pak člověk vycítí, že to nemá smysl, že ten druhý nechce. Zatím jsem vysledoval, že bližší fyzické kontakty tam z její strany určitě nejsou,“ posteskl si. ■