Už je znovu v drsném drilu: Iva Pazderková popsala přípravu na další soutěž v bikini fitness

Vzhledem k tomu, že totéž prožila loni touhle dobou, už ví, co ji čeká. "Na druhou stranu je to těžší, protože už to není tak nové a přesně vím, jak moc budu ke konci trpět. Ale baví mě to, protože si člověk nějakým způsobem ověří svoje limity a víc pozná, jakou má sílu, ať už mentální, nebo fyzickou," míní.

Nyní má Iva průměrně pět tréninků týdně. "Teď už přidávám i kardio, protože začíná rýsovačka. A k tomu dieta, kdy si člověk všechno váží na gramy," popisovala mj. v našem videu a prozradila, jaké potraviny z jídelníčku zcela vyloučila.

Popovídali jsme si i o jejích pracovních plánech. Momentálně se věnuje zejména divadlu, hraje ve Studiu DVA a v Hudebním divadle v Karlíně. Natočila také film. "V nezávislé produkci pak budu mít v prosinci premiéru monodramatu," uzavřela. ■