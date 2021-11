Nela Boudová se pochlubila šikovnou dcerou. Studuje konzervatoř a chce být tanečnice

Nela Boudová Super.cz

„Synové už jsou velcí a dcera začala studovat v Tanečním centru Praha, které je v nádherném zrekonstruovaném Bránickém pivovaru, je to překrásná škola,“ řekla Super.cz herečka s tím, že uvidí, jakým směrem se do budoucna Sašenka vydá.

„Taneční konzervatoř je velmi náročná a je tam od rána do večera, tak uvidíme, jak to bude. Určitě časem přijde na to, že bude unavená. Jde uměleckým směrem, uvidíme, jestli bude tanečnice, nebo po devítce půjde jiným směrem,“ prozradila nám herečka, kterou jsme potkali na zkoušce nové komedie Hledám ženu, nástup ihned.

Po více než roční pauze se opět vrátila na jeviště, ale jak sama přiznala, nucené volno si užila. „Pro nás to tam náročné nebylo. Díky tomu, že byla online výuka, tak jsme byly hodně v cizině a opravdu jsme si to užily. Bylo to bezvadný. Kvůli tomu, že jsem byla 34 let ob den v divadle, tak jsem si užila té absolutní svobody,“ dodala herečka. ■