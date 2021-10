Všechno, co jste chtěli vědět o fešákovi ze Svatby na první pohled: Kadri prozradil, proč mu nevycházely vztahy

Kadri Presheva Super.cz

Je to opravdu sympaťák, a i když už si v reality show Svatby na první pohled už nevěstu vybral, dostává Kadri Presheva spoustu nabídek na seznámení. On ale věří, že v Andree Eliášové najde tu pravou lásku, svoji budoucí partnerku.

Doposud prý neměl v lásce štěstí. "Hlavně kvůli tomu, že žiji ve Švýcarsku a partnerky jsem si hledal v Česku. Vztahy na dálku nevydržely. Taky jsem to moc rychle vzdával a měl možná i přehnané nároky," míní Kadri. Teď by se to mohlo změnit, protože se chystá po deseti letech vrátit do České republiky.

Z té se odstěhoval už po maturitě. "Rozkoukával jsem se, hledal práci a zrovna u nás byla na návštěvě rodina od mého táty, která ve Švýcarsku žije. Pracuji tam na poště jako kurýr. Oproti Česku je to finančně nesrovnatelné, i když i životní náklady jsou vyšší," svěřil. Více se dozvíte v našem videu.

A co říká na zájem žen, které mu píší jak maily do televize, tak soukromé zprávy na sociální sítě? "Samozřejmě mě to hrozně těší. Tohle slyšet a číst je příjemné, nejsem na to zvyklý, jsem za to rád. Ale neberu to tak, že mám pro jistotu někoho v záloze," uzavřel. ■