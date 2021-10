Zhubla a vypadá o 10 let mladší: O 30 kilo lehčí Rebel Wilson zářila v sexy šatech s výstřihem

Rebel Wilson Profimedia.cz

Rebel Wilson (41) nedávno oslavila 41. narozeniny na ostrově Tetiaroa v jižním Pacifiku. Ve středu už se ovšem blýskla na červeném koberci v Hollywoodu. V minišatech s výstřihem jí to nesmírně seklo a její skutečný věk by jí nejspíš hádal jenom málokdo.

Rebel zhubla už 30 kilo v rámci svého loňského “roku zdraví“, jak proměnu nazvala, a vypadá fantasticky. Hubnout se rozhodla hlavně ze zdravotních důvodů.

„Nikdy není pozdě na zlepšení. Zlepšení svého zdraví, svého srdce, štěstí, vnitřního klidu . Pro každého, kdo se snaží být tento týden o trochu lepší, jděte do toho. Každý malý krůček se počítá. Každá snaha stojí za to. Vy za to stojíte,“ napsala na sociální síti k fotkám z exotického ráje.

Na ostrově, který v 60. letech koupil Marlon Brando, slavila loni své 40. narozeniny i Kim Kardashian. Tehdy, uprostřed pandemie, tam vyvezla celou početnou rodinku a sklidila za to i ostrou kritiku, přestože výlet proběhl v rámci bezpečnostních opatření souvisejících s koronavirem.