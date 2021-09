Takhle si Lenny Kravitz připravuje ranní kávu: Sexy fotka zvedla ze židle i hollywoodského fešáka, který randí s jeho dcerou

Lenny Kravitz Foto: Jan Handrejch / Právo / Profimedia

Není tajemstvím, že rocker místo stárnutí spíš zraje jako víno nebo dobrý rum, chcete-li, ovšem jeho svaly jsou skutečně pozoruhodné. Fotka za pár hodin vzbudila pozornost u bezmála půl milionu fanoušků a zaujala i celou řadu slavných osobností.

Největších ohlasů se dočkal komentář herce Channinga Tatuma (41), který prý randí s Lennyho dcerou Zoë (32). Obdiv ke zpěvákovi rozhodně neskrýval.

„Dobrý bože, chlape! Co to jíš, co piješ, co to máš v genech? Tohle není přirozený. To jako celý den posiluješ břišáky?“ divil se.

„Kámo, jenom zkouším dostat roli v příštím Magic Mikeovi. Propojíš mě s někým?“ reagoval pohotově Kravitz a narážel na Tatumův snímek Bez kalhot, v němž ztvárnil striptéra a předvedl vlastní svaly.

Co se břišáků týče, Channing se sám nemá za co stydět. Na rozdíl od Kravitze za sebou sice má i trochu cvalíkovské období, ale to už je dávno pryč a herec se nezdráhá občas pochlubit svou muskulaturou.

Možná chtěl Tatum jenom zalichotit otci své nové partnerky, jeho šok je ale oprávněný. Kravitz totiž ve svých 57 letech vypadá jako z kamene vytesaný polobůh. ■