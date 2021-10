Autorka Zápisníku alkoholičky o závislosti: Před manželem jsem schovávala alkohol tester a vymýšlela další absurdní věci

Michaela Duffková Super.cz

„Bylo to pro něj hrozně těžký. Za prvé jsme měli doma malý dítě a za druhé mě znal z doby, kdy jsem nepila. Myslím si, že pro něj bylo hrozně těžký uvěřit tomu, že já ze své podstaty a se svou povahou, bych měla sklony do toho spadnout,“ svěřila v rozhovoru pro Super.cz. „V době, kdy jsem se rozpila, to bylo hlavně o tom přežít. Žil v permanentním strachu, v jakém stavu budu, když přijede domů,“ přiznává otevřeně spisovatelka.

Situacím, kdy by se Michaela mohla napít, se její manžel snažil předcházet, ale nebylo to vůbec jednoduché. „Volal mi, když skončil v práci, byla jsem v pohodě, přijel z práce a já spala na gauči. To bylo typický. Naklopila jsem do sebe pití během hrozně krátký doby, abych se dostala do stavu, do kterého jsem chtěla, a nějaký telefon mě vůbec nezastavil,“ připouští Duffková.

„Měli jsme doma alkohol tester, ale já jsem byla schopná ho schovávat nebo se různě vymlouvat, vymýšlela jsem absurdní věci,“ překvapuje. Jaké absurdní věci? „Že jsem si dala nějaké kapky s alkoholem, nebo jsem z toho testeru vytáhla baterky a schovávala je,“ vzpomíná.

Její cesta od závislosti k abstinenci je zaznamenána ve dvou knihách, které sama napsala - Zápisník alkoholičky a Zápisník abstinentky. Nyní se její příběh promítne i na filmovém plátně v připravovaném snímku.

„Můžu zasahovat do scénáře, jinak bych do toho nešla. Způsobuje to ve mně velkou nervozitu, pořád je to film, ač je to z 90 % realita, pořád jsou tam věci, které je potřeba do toho filmu přidat, a mám strach, jak to pak bude vnímané veřejností,“ neskrývá pochybnosti. „Teoreticky mě to může úplně zničit, ale ta osvěta, kterou to má udělat, je pro mě důležitější,“ dodává na závěr Michaela Duffková. ■