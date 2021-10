Po 3 letech na přehlídkovém mole: Miss s nejbujnějším dekoltem předvedla své křivky v sexy šatech

Lucie Šlégrová Foto: Super.cz/Daniel Šeiner

Opět se objevila na přehlídkovém mole, a to v rámci týdne módy v Teplicích. „Šla jsem jako tvář návrhářky Nadi Moravcové. Byla to pro mě přehlídka asi po 3 letech. Než jsem byla těhotná, tak jsem chodila pravidelně dvě charitativní přehlídky v roce, ke kterým mám osobní vztah, ale jinak jsem už módní přehlídku jako takovou nešla mnoho a mnoho let,“ svěřila se Super.cz Šlégrová.

Stát opět na mole pro ni byla výzva, ale opravdu si to užila. „Bylo to skvělé, akorát když jsem vyšla na molo a viděla, jak je šíleně dlouhé, vnitřně jsem se tomu začala sama smát a říkala si, tak, holka, teď se ukaž po sto letech na těch vysokých podpatcích a molo nekonečně dlouhé, manžel říkal, že mohlo mít tak 15 metrů,“ řekla nám Lucie, která předvedla své sexy křivky a bujný dekolt hned v několika modelech. „Nakonec jsem si to opravdu užila i přes ten prvopočáteční šok, a hlavně jsem měla krásné šaty, ve kterých jsem se cítila velmi dobře,“ dodala vnadná vítězka soutěže krásy z roku 2005. ■