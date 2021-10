Krainovy, Kalivodová i Bendová si s kily navíc umí poradit

Tohle léto jednoznačně ukázalo, kdo šel během roku karantény do sebe. Někdo si pevné břišáky vydobyl tvrdou dřinou, někomu pomohly šikovné ruce plastických chirurgů. A pro některé naše vip byl estetický zákrok motivací zlepšit svůj životní styl a nové tělo si nejen udržet, ale třeba ještě vylepšit.

Klinika YES VISAGE Foto: Klinika YES VISAGE

Tyto celebrity jsou příkladem toho, jak kombinace obojího skvěle funguje i po čtyřicítce.



Modelka Simona Krainová, které bylo shůry dáno na co si jen vzpomenete, neusíná na vavřínech a ví, že super postava není s blížící se padesátkou úplně zadarmo ani pro ni: „Břicho jsem měla po porodech povadlé, zkrátka to nebylo ono. Dlouho jsem se liposukci bránila, ale výsledek vlastní sestry Yvony mě přesvědčil. Navíc s Klinikou YES VISAGE spolupracujeme léta a vím, že na místní lékaře je spolehnutí.“

Simona Krainová má stejně fantastické tělo jako ve dvaceti

FOTO: Klinika YES VISAGE

Ani Alice Bendová nedá na liposukci SlimLipo dopustit

FOTO: Klinika YES VISAGE

Super tělo po dvou dětech? Jde to

Docílit dokonalé figury po dvou porodech není snadné ani pro ty slavné. „Nad jizvou po dvou císařských řezech se mi utvořil vzpurný tuk. I přes diety a cvičení se mi ho nedařilo zbavit. Nakonec ho porazila speciální laserová liposukce na Klinice YES VISAGE,” prozradila herečka Alice Bendová a operní diva Andrea Kalivodová ji doplňuje: „Přestože jím zdravě a cvičím, není snadné se udržet v optimální kondici, a tak jsem se po předchozí skvělé zkušenosti znovu svěřila do rukou MUDr. Mrni a podstoupila šetrnou liposukci také. Výsledek je skvělý!“

Více o liposukci SlimLipo najdete na www.yesvisage.cz/slimlipo

Andrea Kalivodová po operaci prsou podstoupila i liposukci

FOTO: Klinika YES VISAGE

Také Alena Antalová využila čas v karanténě také pro sebe

FOTO: Klinika YES VISAGE

Konečně čas na krásu

Bříško a boky pomocí liposukce SlimLipo se rozhodla vyřešit i sympatická herečka Alena Antalová známá ze seriálu Četnické humoresky či Pojišťovna štěstí. „Měla jsem trochu resty v péči o sebe. Proto v tento zvláštní čas, kdy se vše najednou zpomalilo, mám konečně prostor i na takové ty své holčičí věci,“ vysvětluje načasování zákroku SlimLipo herečka.

Simona Krainová je dnes pro svou starší sestru rádcem na poli krásy

FOTO: Klinika YES VISAGE

Štíhlá postava a pevná kůže do hodiny

Laserová liposukce SlimLipo zaručuje maximální šetrnost a laser zároveň pracuje s pokožkou v ošetřované oblasti, která snadněji přilne, zpevní se a minimalizuje vznik jakýchkoliv nerovností. To potvrzuje i MUDr. Hana Skeřilová, specialistka na liposukce z Kliniky YES VISAGE, která se pyšní největším počtem úspěšně provedených laserových liposukčních zákroků u nás. „Touto liposukcí lze kromě klasických partií jako bříško, boky, zadek či stehna řešit například i menší partie jako povislé paže, kolena nebo podbradek,“ doplňuje MUDr. Kučera z téže kliniky.

Více o této liposukci naleznete na www.yesvisage.cz/slimlipo

Dokonalá těla Simony a Yvony v 48 a 53 letech

FOTO: Klinika YES VISAGE

Zeptejte se zdarma

Toužíte po změně? Mnohdy je to snazší, než si myslíte. Důležitou volbou je konzultace u správného odborníka. I vy můžete vybírat z více jak 300 profesionálních služeb a stát se jedním z 30.000 spokojených klientů, které pětihvězdičkově recenzovaná Klinika YES VISAGE ročně obslouží. Navíc s vítězným titulem Nejdůvěryhodnější značka estetické kliniky v největším nezávislém spotřebitelském hodnocení v Česku a odbornou porotou oceněným titulem SuperBrands Slovakia 2021 na Slovensku.

Více na www.yesvisage.cz.

Shlédněte ve videu, jak pomohla liposukce SlimLipo třem ženám napříč generacemi:

Populární Laserová liposukce SlimLipo na Klinice YES VISAGE ■