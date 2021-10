Drsný trénink a přísná dieta před soutěží si vybírají u Pazderkové svou daň: Čím méně cukru, tím méně mozku, přiznává

Iva Pazderková před soutěží Super.cz

Po nedobrovolné covidové umělecké pauze jde Iva Pazderková (41) opět z jednoho pracovního projektu do druhého. Do toho představitelka ’blbé blondýny’ začala trénovat na soutěž bikini fitness. Není tedy divu, že někdy padá únavou.

„Začíná to být trošku únavné, protože se závody blíží,“ svěřila se nám na slavnostní české premiéře dlouho očekávaného snímku o Jamesi Bondovi Není čas zemřít.

Kromě náročné dřiny v posilovně Iva dodržuje speciální jídelníček. Následkem toho občas trpí hereččina psychika. „Začínají svaly nad mozkovými závity,“ krčila rameny Iva, která někdy na divadelním jevišti cítí rezervy paměti.

„Čím méně cukru, tím méně mozku. Někdy je to se mnou na hraně,“ říká Pazderková, která není zvyklá spoléhat na jevištní nápovědu. „Mám takovou vlastnost, že ve chvíli krize slyším místo nápovědy jen citoslovce. Každopádně jsem se z takových situací vždycky vylhala.“

A co ji tedy motivuje k tomu nevzdat fyzicky náročný úkol? „Cíl. Disciplína. To je moje motivace. A taky představa, že to zase někdy skončí,“ řekla Super.cz Iva Pazderková. ■