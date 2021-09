Nela Boudová (53) má o 5 let mladšího přítele: Její herečtí partneři jsou ale starší i o 30 let

Nela Boudová Super.cz

Na "stará kolena" se vrhla do neprobádaných vod. Herečka Nela Boudová (53) je nejstarší ze známých žen, které se zúčastní letošního ročníku projektu Roztančené divadlo. "Možná to jsou stará padesátiletá kolena, ale jsou funkční a dobrá," smála se Nela.

K tomu, aby vyzkoušela něco nového, ji přivedl její nový přítel Jan Tuna (48). "Je to určitě výzva, přiznám se, že mě občas v jednom koleni píchá. Ale baví mě to, těším se na to a mám radost, že jsem se do toho pustila. I když mám často stavy bezmoci, protože ty kroky nechápu a někdy se mi chce i plakat a jindy i pláču," osciluje v široké škále emocí herečka.

K tanci má pochopitelně i další práci. Nyní se těší na premiéru hry Hledá se žena Zn. Ihned v divadle Palace. "A diváci mě od desátého dílu uvidí v seriálu Hvězdy nad hlavou, kde hraju partnerku Petru Nárožnému. Už začínám být partnerka pro ty opravdu staré muže. Petrovi je 83, Pavlovi Novému, jehož ženu hraju zase v novém filmu Tady hlídáme my, je 73," krčila rameny s tím, že aspoň doma má partnera mladšího. ■