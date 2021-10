Líbánky Olgy Matuškové s novým mužem měly proběhnout v Česku. Plány překazil covid

Olga Matušková a Jiří Planner chtěli vyrazit na svatební cestu do Česka. Profimedia.cz

„Původně jsme se chtěli vydat na svatební cestu do České republiky,“ prozradila svůj plán Super.cz vdova po Waldemaru Matuškovi (✝76). Měla být i čestným hostem na premiéře muzikálu Láska nebeská.

„Byla jsem přesvědčená, že pojedeme. Vše se ale začalo komplikovat kvůli covidu. Nejsem očkovaná, musela bych na testy. V době, kdy se to řešilo, jsem se navíc necítila dobře a nechtěla jsme riskovat. Bylo by nutné absolvovat dva přestupy. Někteří naši známí v podobné situaci skončili bezprizorně na letišti, tak jsme cestu zrušili a rozhodli se, že to odložíme. Přijedeme na svatební cestu až v klidu," dodala. ■