Jiří Langmajer se radoval z filmu s půvabnou zrzkou: Konečně jsem se nemusel svlékat a obcovat s kolegyní

Martina Babišová natáčela film s Jiřím Langmajerem Super.cz

I Martina, s níž jsme natáčeli rozhovor, byla ze spolupráce nadšená. Langmajer se k ní prý v některých chvílích choval jako pravý otec. "Během natáčení jsme si ten vztah vybudovali. Kontroloval, abych nenastydla, jestli nemám promočené boty," vyprávěla Super.cz herečka, která se teprve nedávno vrátila z Irska, kde roky žila. Objevila se už ve filmu Shoky & Morthy: Poslední velká akce a role v Minutě věčnosti je pro ni první hlavní.

"Bylo to krásné dobrodružství, bylo to výborné, hodně jsme se nachodili, a protože nás bylo jenom devět, byli jsme takový tým jako Společenstvo Prstenu, taková zvláštní rodinka. Kvůli covidovým opatřením jsme natáčeli úplně odříznutí od lidí. Byla to dokonalá karanténa," vzpomínala.

Při natáčení si užili i atmosféru Islandu, kam by se herečka ráda někdy vrátila. "Vykoupali jsme se u gejzíru, viděli tu krásnou přírodu. Ale nebyl to žádný zájezd, první byla vždy práce," ujistila nás. ■