Olga Matušková se dojemně rozpovídala o své nedávné veselce. Manžela jí z nebe vybral sám Waldemar Matuška

Olga Matušková s manželem Jiřím Plannerem Foto: archiv O. Matuškové

Pro oba má zpečetění vztahu hluboký význam. „Byli jsme dlouholetí přátelé. Jirka se znal s Waldemarem z Karlových Varů od padesátých let. Já se znám s Jirkou od roku 1975, když mi ho Walda představil v New Yorku během naší návštěvy Spojených států. Měla jsem to štěstí se seznámit i s Jirkovou manželku Janičkou. Byla to úžasná, chytrá a hodná žena, lékařka anestezioložka. Moc jsem si jí vážila,“ rozpovídala se paní Olga o základech, na kterých stojí její druhé manželství.

Matušková a Planner se začali sbližovat poté, co oba ovdověli. „Bude to už dvanáct let, co zemřel Walda. Pět let po jeho smrti odešla Janička. Vzhledem k tomu, že zůstal sám, tak jsme se začali více stýkat. Přátelství se přeměnilo v něco víc,“ uvedla paní Olga, která se svým současným mužem věří v to, že jim jejich předchozí partneři dali požehnání. „Vzniklo to tak, jako by to někdo shůry naplánoval. Někdo tam nahoře za to může,“ usmívá se zpěvačka.

Samotná svatba proběhla spontánně v uvolněné atmosféře bez přítomnosti veřejnosti. „Prstýnky jsme zapomněli doma. Zapomněli jsme i telefony, takže nemáme ani žádné fotky. Vzhledem k tomu, že na Floridě může být svatba beze svědků, tak jsme byli přítomni jen my dva,“ říká Olga Matušková, které ale koncept vyhovoval: „Naše svatba byla z lásky. Nekonala se na obdiv světu. V našem věku je to o vztahu dvou lidí, než o tom pořádat veselku třeba kvůli svatebním darům. Myslím, že vše proběhlo úměrně našemu věku.“

S výběrem partnera byl spokojený i jediný syn Olgy a Waldemara Matuškových, jehož kmotrem je právě Jiří Planner. „Když jsem to říkala Waldíkovi, že do našeho života vstupuje Jirka, tak se zamyslel a odpověděl: ’Vždyť mi ho přece táta vybral.’“ ■