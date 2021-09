Romští bratři nadchli v Talentu Jakuba Prachaře. Tuhle píseň by si klidně nechal zahrát na své další svatbě

Talent - Romstar Vyškov Video: FTV Prima

„Dnes vám zazpíváme svou vlastní písničku, která se jmenuje Kde si včera bol,“ nechali se slyšet v pátečním Talentu a hned se pustili do zpěvu písně, jejíž text jim složil tatínek a pojednává o muži, který se vrátí domů později než obvykle a ještě opilý, což musí vysvětlovat své manželce.

Píseň naprosto nadchla Jakuba Prachaře (38). Není divu, že jsou kluci žádaní na festivalech, narozeninách, pohřbech i svatbách. A právě svatby jim prý vydělávají nejvíc. Nadšený Jakub Prachař dokonce nevyloučil, že by si je rád pozval na svou případnou další svatbu, když už mu první manželství s Agátou Hanychovou (36) nevyšlo. To by asi Sara Sandeva (24) koukala. Na ukázku se podívejte ve videu. ■