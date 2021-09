Myslel si, že jde o vtip: Marek Lambora míří do nového seriálu. Takovou roli ale rozhodně nečekal

Marek Lambora Michaela Feuereislová

Z charismatického podnikatele, kterému ženy stěží odolávaly, přesedlá do zcela protichůdné role. Stane se z něj kněz. „V okamžiku, kdy jsem dostal nabídku na roli kněze, jsem to bral jako dobrý vtip,“ přiznává Lambora. Scénář ho ale zaujal. „Je to pro mě velmi netradiční postava, která má své velmi zajímavé, temné stránky,“ prozradil.

Diváci se mimo jiné mohou těšit na Sabinu Laurinovou (49), jejíž konec v seriálu Sestřičky Modrý kód těžce nesli. Ztvární manželský pár s hercem Martinem Zounarem (54). „Renáta Hrušková navštěvuje manželskou poradnu a řeší situace, které trápí řadu lidí v běžném životě – nepochopení po sexuální stránce,“ prozradila o své roli Laurinová.

Jednou z hlavních rolí bude kromě Lambory i další hvězda Slunečné, Denisa Nesvačilová (30), která si zahraje záporačku - konfliktní, bezohlednou influencerku, jež má za manžela zámožného podnikatele (toho ztvární Igor Orozovič). V novém projektu se dále objeví Marek Taclík, Chantal Poullain, Jiří Dvořák, Dana Morávková, Filip Tomsa, Simona Babčáková, Saša Rašilov a další. ■