Zpěvačka musela na koncertě málem použít kočičí záchod, střevní potíže ji zastihly v ten nejhorší moment

Ellie Goulding Profimedia.cz

„Při svém posledním vystoupení na Coachelle jsem měla nějaké žaludeční problémy a měla jsem tak trochu strach, že se tam dole něco stane,“ prozradila v pořadu Never Mind The Buzzcocks.

„Nejprve se mluvilo o tom, že bych si vzala plenky pro dospělé, ale naštěstí jsem měla na sobě kožené šortky, které byly zrovna navržené se zipem skrz naskrz, takže stačilo jen odběhnout, rozepnout a... Samotné šortky by to samozřejmě nijak nezachránily, to by šlo hned vše ven,“ rozpovídala se.

Moderátor pořadu se Ellie ptal, zda tedy došlo k nějakému incidentu. „Naštěstí se nic nestalo, ale mohlo! Přede mnou hráli, tuším, Kings of Leon a pamatuji si, že mi nabídli, abych použila jejich kočičí záchod, který využívali na močení.“

Goulding se letos stala poprvé matkou a možná i díky tomu je nyní otevřenější ve svém vyprávění, když má doma několikaměsíční miminko a plínky přebaluje několikrát denně. ■