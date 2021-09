Bývalka Bena Afflecka neuhlídala výstřih: Po premiéře nové bondovky omylem ukázala víc, než diváci čekali

Krásná Bond girl Ana de Armas na premiéře Není čas zemřít Profimedia.cz

Při vystupování z auta na after party totiž výstřih neuhlídala a nechtěně ukázala i ňadro. Není to poprvé, co fanoušci měli možnost spatřit její poprsí. Ve filmech se totiž rozhodně svléknout nezdráhá.

Ana si zahrála Palomu. Premiéra poslední bondovky byla však kvůli pandemii koronaviru několikrát posunuta, a tak od ztvárnění Bond girl uplynulo už dost času.

Bývalka Bena Afflecka (49) jde nicméně z role do role. Co nevidět by se měla objevit jako Marilyn Monroe v připravovaném snímku Blonde. Po boku svého ex Afflecka pak v příštím roce v dramatu Hluboká voda.

Údajně kvůli pracovnímu vytížení jim to s Benem neklaplo. Zatímco ona se zdržovala převážně na rodné Kubě, Ben žije v LA. Krátce po rozchodu pak navíc obnovil vztah s Jennifer Lopez. ■