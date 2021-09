Nejdřív jde bříško, pak ona: Těhotná zpěvačka si ani v 8. měsíci nedala pauzu, obráží i večírky

Genny Ciatti Michaela Feuereislová

Na party kasina, kde jsme se potkali, se mačkala v davu, ale nestěžovala si. "Zatím sem dítě brát můžu, dokud je v břiše, pak už samozřejmě ne, tak jsem si to přišla naposledy užít," smála se.

"Ještě mi do termínu porodu chybí měsíc a půl, ale přijít to může kdykoliv. Zrovna jsem byla na kontrole a pan doktor mi říkal, že malá už má hlavičku úplně dole, a kdyby byl nějaký problém, už mám jet rovnou do porodnice," svěřila.

"Mám nahoře asi jedenáct kilo, teď už na mě jde i únava. Už proto, že i když jsem si myslela, že poslední měsíc nebo dva budu doma odpočívat, v muzikálu Děti ráje, který bude mít 14. října v Kongresovém centru obnovenou premiéru, mě poprosili, abych dělala asistentku režie Radku Balašovi. A řekla jsem si, že radši než sedět doma a kynout, půjdu do akce," přiznala zpěvačka. ■