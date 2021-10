Moc ho nekritizuju, říká muzikant Vladimír Mišík o kariéře syna Adama (24). Kterou otázkou ho zaskočil?

Vladimír Mišík promluvil o synovi. Super.cz

„Adam leckdy přijde a říká: Tati, myslíš, že by to mohl být hit? A já na to, co se ptá mě, já o tom nic nevím. Někteří hudebníci skládají tak, aby to bylo úspěšné, aby to byl hit, ale já jsem to takhle nikdy neměl. O hitech jsem nikdy nepřemýšlel, takže mě ta otázka zaskočila,“ svěřil v rozhovoru pro Super.cz zpěvák.

„Moc ho nekritizuju, řeknu mu třeba, že to není můj vkus. Když je to naopak dobrý nápad a on to dobře zazpívá, což se mu občas podaří, tak mu to taky řeknu,“ říká s dávkou upřímnosti zpěvák, hudebník a textař, kterého jsme vyzpovídali během natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Vladimír Mišík se po 50 letech na scéně rozhodl skončit s veřejným vystupováním. Důvodem jsou zdravotní problémy a doporučení lékařů, jak nám prozradil v rozhovoru. Na jeho hudbu se ale fanoušci mohou těšit i nadále. Zpěvák vydal před pár dny nové album Noční obraz, na kterém pracoval téměř rok. ■