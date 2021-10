Zablokovaná žebra už má v pořádku: Míša Tomešová dál pokouší své fyzické možnosti

Michaela Tomešová Super.cz

Když zkoušela muzikál Cabaret, vyhodila si a zablokovala Michaela Tomešová (30) žebra. Od fyzických aktivit ji to ale neodradilo a pustila se do dalšího náročného projektu Roztančené divadlo. " Jsem teď zdravotně v pořádku a doufám, že to tak i zůstane. I když už mám od tanečního postoje pro změnu zatuhlý krk, " řekla Super.cz.

Společenský tanec pro ni bude novinkou. "Do tanečních jsem nechodila. Na konzervatoři jsme sice tančili, ale tehle styl ne. Trénujeme od začátku září, co se fyzičky týče, jsem na tom dobře, ale s technikou je to podstatně horší. Navíc musím tlumit moji zbrklost a naučit se tvářit vážně," vyprávěla. Těší se prý, až si zatančí i s manželem Romanem Tomešem (33).

Míšu jsme vídali v seriálu Sestřičky, do projektu 1. mise nepřešla. Nemusíme se ale bát, že bychom ji na televizní obrazovce neviděli, i když momentálně zve v našem videu zejména do divadla. "Natáčíme nový projekt, seriál ZOO. Jen mě mrzí, že nepřijdu do kontaktu se zvířátky, protože budu ve vedení. Takže jsem povýšila," uzavřela. ■