Bývalý Bond rozněžnil své fanoušky! Takhle sladce popřál Pierce Brosnan své lásce k narozeninám

Pierce Brosnan a jeho žena Keeley Profimedia.cz

Patří mezi stálice mezi hollywoodskými páry. Pro Pierce Brosnana (68) je jeho žena Keely požehnáním a svou lásku ji projevuje slovně i veřejně. Své manželce, která je po jeho boku 28 let, popřál k 58. narozeninám i veřejně.

„Moje krásná a sladká láska Kellly na její 58. cestě kolem Slunce, včera... po plávání, připravující kokosovou vodu. Tohle byly ty nejšťastnější narozeniny,“ napsal Brosnan ke snímku jeho usmívající se ženy na pláži.

Keely přišla do jeho života poté, co mu na rakovinu vaječníků zemřela jeho první životní láska Cassandra Harris. S tou byl herec ženatý 11 let. Na stejnou nemoc zemřela i její matka a později i dcera Charlotte Emily, kterou Pierce adoptoval.

Keely potkal Pierce dva roky po tragickém skonu své první ženy a vzal si ji v roce 2001. Manželský pár je známý svou dobročinností a láskou jeden k druhému, kterou si i po 20 letech manželství projevují nejen na společenských událostech, ale i na snímcích paparazzi fotografů. Mají spolu dva syny - Dylana (24) a Parida (20), kteří se věnují modelingu. ■