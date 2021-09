Svět krásy smutní: Ve věku 35 let zemřela známá youtuberka a čtyřnásobná maminka

Mel Thompson Foto: Instagram @mel.thomp

Thompson, která točila videa o make-upu, před rokem odhalila svým sledujícím, že bojuje s mnoha zdravotními obtížemi. Nespecifikovala přesně, o co se jedná, ale zahraniční média uvádějí, že bojovala s Ethlers-Danlosovým syndromem, což je onemocnění pojivových tkání.

„Mel bohužel včera zemřela. Ztratili jsme krásného člověka, a i když je těžké vybrat jen deset fotek, chtěl jsem vám ukázat ten úsměv, který přinášela do života. Musel jsem už odpovídat na tolik dotazů o tom, jak na tom je, aniž by někdo věděl, že odešla. Je krásné vidět, jak byla milovaná, ona vás také milovala. Budu ji milovat a postrádat navždy. Byla opravdu pilířem naší rodiny. Děti s ní neustále komunikovaly a ona se jim vždy se vším snažila pomoci. I ve chvílích, kdy jí bylo opravdu zle, mě pohladila, když jsem přišel domů. Byla nesmírně nadaná a udělala by cokoliv, aby každému pomohla, aniž by nad tím dlouho přemýšlela. Chtěl bych ji zpátky,“ napsal na Instagram její manžel, se kterým má čtyři děti.

Zpráva o jejím skonu přišla jen tři dny poté, co Mel uveřejnila poslední video na Youtube s recenzí na další kosmetické produkty. Na této platformě ji sledovalo 170 tisíc lidí a na Instagramu přes 60 tisíc.

Slova lítosti a šoku nad jejím odchodem přidaly do komentáře kromě tisíců fanoušků i další známé tváře z youtubové beauty komunity včetně slavných vizážistů Hindashe, Lisy Eldridge a Wayna Gosse. ■