Plekanec a Šafářová se vzali, ale září i Lucie Vondráčková. Zpěvačka se poprvé pochlubila společnou fotkou se svou láskou

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar Foto: archiv L. Vondráčkové

Dosud se nechávali zvěčnit fotografy jen na společenských akcích, ale tentokrát se svým protějškem pochlubila i samotná zpěvačka, která s Petrem navštívila slovenskou metropoli.

„Bratislava, krásný město. Vzkaz v lahvi už je v Dunaji,“ nezapoměnala na svůj poslední videoklip Lucie, která je ráda, že se písnička fanouškům líbí.

Vojnar si s Vondráčkovou rozumí i proto, že oba vychovávají děti z předchozího vztahu.

„Chodíme spolu jako normální dva lidi. Trávíme čas spolu i se svými dětmi. Kluci si spolu rozumějí. Lucčini kluci jsou starší, o mého Sébu se hezky starají a vzali ho do party jako takového mladšího brášku," líčil Super.cz nedávno nadšený Vojnar, který na Lucii pěje jen samé ódy, ona zase oceňuje jeho velký smysl pro humor.

„Hezká holka to vždycky byla a je. Spíš mě překvapilo, jaká je povahově. Z médií člověk získá úplně jiný obraz. Myslel jsem, že je to nějaká primadona. Je to naprosto normální holka, v uvozovkách obyčejná, přesto, že není obyčejná. Holka, která má ráda srandu, na nic si nehraje, je příjemná, všemu otevřená,“ neskrýval nadšení moderátor. ■