Připadám si jako id*ot. Odmítnutá nevěsta ze Svatby na první pohled neudržela emoce

Svatba na první pohled - nevěsta plakala, když zjistila, že ženich účast ukončil. Video: TV Nova

Mirka už přitom měla vyzkoušené svatební šaty a na veselku se moc těšila. Poté ale skončila v slzách. „Připadám si jako idiot. Já nevím, začínám si myslet, že to pro mě bez chlapa bude asi jednodušší,“ plakala odmítnutá nevěsta.

Té odborníci slíbili, že udělají všechno pro to, aby jí našli dalšího ideálního ženicha. Pokud by se jim to ale nepovedlo, Mirka bude muset experiment ukončit a na svatební šaty zapomenout. ■