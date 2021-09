Eva Samková se musela vyrovnat se smrtí obou rodičů: Snowboardistka sama na mateřství ještě nepomýšlí

Eva Samková Super.cz

Herečka Chantal Poullain (65) opět dává dohromady svůj charitativní kalendář Proměny pro nadaci Archa Chantal. Jednou z jeho tváří bude snowboardistka Eva Samková (28). A protože tentokrát půjde o proměny bez viditelných změn, bude to pro ni o to náročnější. Mělo by totiž jít o proměny vnitřní.

"Myslím, že se člověk mění furt, ať chce, nebo nechce, a na proměně by měl sám pracovat, aby někde osobnostně a vztahově nezamrzl. Snažím se vnímat a poslouchat svoje okolí a podle toho se taky měnit, abych je moc nerozčilovala. Nejde jen o partnera, ale třeba i o můj tým, který je mojí druhou rodinou," řekla Super.cz a v našem videu přidala i podrobnosti.

Popovídali jsme si i o jejím vztahu s hercem Markem Adamczykem a o tom, jak se vzájemně doplňují. Těžším tématem bylo to, jak se srovnávala se smrtí obou rodičů, kteří odešli krátce po sobě. Tatínek zemřel na nádor v mozku před třemi lety, maminku jí vzala rakovina loni.

"Trénovala jsem, jezdila jsem a měla jsem a mám kolem sebe skvělé kamarády a rodinu. To je, myslím, důležité. Člověk si to musí prožít a soustředit se na jiné věci," míní Eva.

Sama prý na rodičovskou roli zatím nepomýšlí. "Ještě pořád mě baví to ježdění, jsem v klidu a nemám pocit, že jsem dospělá. Zatím na to nemám čas. Možná za pár let. Až to bude mít přijít, tak to přijde. Teď jsem takhle spokojená," uzavřela. ■