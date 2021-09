Vdova po Waldemaru Matuškovi Olga se tajně vdala. Vzala si zpěvákova kamaráda a letitého rodinného přítele

Olga Matušková se znovu vdala. Michaela Feuereislová

Olga a Jiří se znají už od 70. let, jako partneři se začali sbližovat poté, co oba přišli o své milované. Olga o Waldemara, Jiří o svou ženu Janu.

Přátelství se postupně změnilo v lásku, před dvěma lety se zasnoubili. Záměr vzít se svěřili jen nejbližším.

„Waldík (syn - pozn.) to věděl hned. Ale my jsme to ani tak netajili, jako jsme sami nevěřili, že jsme se vzali. Vždyť Jirka žil s Janičkou téměř 50 let a já s Waldou téměř 40!“ řekla Blesku Olga.

Svatba prý proběhla ve spěchu, dokonce ani svatební fotky manželé nemají. „Až tak jsme spěchali, že jsme si doma zapomněli i snubní prstýnky a oba mobily, takže nemáme ani žádné fotky,“ svěřila Matušková. S tím, že i tak to bylo krásné. Manželé žijí na Floridě. ■