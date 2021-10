Úspěšná česká modelka by svým dětem kariéru v modelingu neupírala: Synové si mohou vyzkoušet cokoli

Šmuková své děti ve všem podporuje. Super.cz

Patří mezi nejúspěšnější modelky, které odstartovaly kariéru na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Vždyť se v roce 1992 stala první českou vítězkou prestižní modelingové soutěže Elite Model Look. Martina Šmuková je nejen modelkou, ale i zakladatelkou nadačního fondu Pink Bubble, který pomáhá onkologicky nemocným dětem, a hlavně maminkou dvou synů.

Když jsme se s ní setkali na půdě britského velvyslanectví, tak jsme se zajímali o to, jestli se její děti vydají v jejích stopách a zláká je svět modelingu či šoubyznysu. „Kluci jsou ve věku, kdy jeden je v pubertě a druhý se tam brzy dostane. Mladší nic neřeší a ten starší tíhne do světa filmu. Ale je to spíš místo za kamerou než před ní,“ prozradila Super.cz Šmuková.

Starší syn Samuel (14) se tedy dal spíš cestou otce, povoláním grafika. „Já věcem týkajícím se videí a počítačů moc nerozumím. To má spíš od mého muže, který se věnuje komerčnímu designu,“ říká Martina.

Šmuková by ale dětem nebránila ani zkusit štěstí v modelingu. „Já bych jim dala šanci, ať si vyzkouší, co chtějí. Uvidíme, kde se děti chytí. Snažíme se klukům s mužem dát co nejvíc prostoru, aby si vyzkoušeli, co je možné,“ dodává Martina Šmuková. ■