Vladimír Mišík (74) otevřeně o zdravotním stavu a konci vystupování: Kdybych pokračoval, nebylo by to důstojné

Rozloučit se s živým publikem pro něj nebylo vůbec jednoduché. „Bylo to složité rozhodování po padesáti letech na scéně. Na jednu stranu se mi ulevilo. Člověku není dobře, pak se přemáhá a není si jistý. Začal jsem si představovat, jaké by to bylo, kdybych ještě pořád pokračoval, už by to nebylo důstojné. Musel jsem se rozhodnout,“ vysvětluje zpěvák.

Klidnější režim mu byl doporučen i lékaři. „Jsem na hydrokortyzónu, to znamená hormonální léčba, a to už pak dlouhodobě není dobré,“ otevřeně přiznává.

Fanoušci ale nemusí smutnit, o písně z dílny talentovaného hudebního velikána rozhodně nepřijdou. „Teď zrovna vychází nové CD, jmenuje se to Noční obraz, nahráli jsme to s Petrem Ostrouchovem a spřátelenými hudebníky. Točili jsme to skoro rok, netlačili jsme na pilu,“ říká.

Zeptali jsme se, zda mu v těžkých chvílích umí zvednout náladu hudba, která k jeho životu neodmyslitelně patří. „Takhle to asi nefunguje, že bych se vyzpíval z akutního zánětu průdušek,“ směje se. „Ale je fakt, že na té první desce jsem zpíval v akutním zánětu průdušek a libovali jsme si s Petrem, že tam trochu chraptím. Říkal jsem si, že jsem teď bluesman,“ dodává s humorem. ■