Mateřství jí svědčí: Veronika Kopřivová se ukázala v bikinách čtyři měsíce po porodu

Vypadá skvěle. Foto: Archiv V. Kopřivové

Teprve před čtyřmi měsíci přivedla na svět dcerku Ellu. Veronika Kopřivová (30) už ale stihla s partnerem Miroslavem Dubovickým a dcerou vyrazit na dovolenou do Chorvatska, a nyní si rodinka prodlužuje léto ve svém dovolenkovém sídle v italském regionu Kalábrie. Mirek a Veronika milují cestování a nebojí se ho ani s batoletem.

„Myslím, že mateřství zvládám dobře, úsměv mě stále nepřešel. Zatím je to pohoda, protože kam ji člověk položí, tam je. Je zlatá, čekala jsem to horší a fakt si to užívám," nechala se slyšet bývalá partnerka Jaromíra Jágra v rozhovoru pro Super.cz.

Čas strávený na sluníčku u moře svědčí její postavě, kterou neváhá předvést v bikinách. „Čtyři měsíce nového života. Čas tak letí, že to vše nestíhám ani vstřebávat,“ komentovala influencerka snímek, na kterém pózuje na pláži v plavkách s dcerou v náručí. ■