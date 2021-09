Tohle je zlý sen: Svatba na první pohled skončila v slzách, ani odborníkům nebylo do řeči

Čtvrtou nevěstou ve Svatbě na první pohled je dvaadvacetiletá Mirka. Foto: TV Nova

Jako čtvrtý pár experti vybrali Mirku (22) a Marka (25). Navzdory nízkému věku se zdá, že oba přesně vědí, co od života a partnerství chtějí: především pevný vztah.

„Překvapilo mě, že Marek má velmi dobře srovnané, co chce, právě v oblasti svého soukromého života,“ uvedl jeden z expertů, vztahový kouč Petr Jan Křen.

„Přijde mi, že dneska se nechce nikdo vázat, chce si jen užívat. Proto zkouším najít vztah touto cestou,“ svěřila Mirka.

Na setkání s Markem se blondýnka těší, tři dny před plánovanou svatbou se ale dozví, že ženicha, kterého jí vybrali, si brát nebude. Experti, kteří sami zůstali ze situace rozpačití a zaskočení, jí oznámí, že Marek musel ze závažných důvodů experiment zrušit.

Mirku to samozřejmě velmi mrzelo a smůlu oplakala.

Odborníci jí však slíbili, že pokud se rozhodne v show pokračovat, udělají vše pro to, aby jí našli adekvátní náhradu. Pokud by se jim to ale nepovedlo, dívka bude muset experiment ukončit. ■