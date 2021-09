Čtyři pokusy o sebevraždu, snaha potratit a více než sto milenců a milenek: Božská Brigitte Bardot slaví 87. narozeniny

Brigitte Bardot Profimedia.cz

Brigitte se tehdy zakoukala do Rogera Vadima, asistenta režie. Když to ale zjistili její rodiče - zámožní Pařížané - vyhrožovali, že ji pošlou na studia do Anglie. A tak se svérázná Brigitte rozhodla rodičům vzdorovat tím, že si strčila hlavu do trouby. Našli ji akorát včas.

Se vztahem jejich dcery se nakonec smířili, ale sňatek jí nepovolili, dokud nebyla plnoletá. Když jí tedy padlo 18, Brigitte se poprvé vdala. Vadim nakonec prorazil jako režisér a do svého debutu ...a Bůh stvořil ženu (1956) obsadil právě svou manželku.

Té však láska k němu dlouho nevydržela, protože se zamilovala do hereckého kolegy Jeana-Louise Trintignanta, a rozvedla se. Trintignant nebyl zdaleka jejím posledním milencem. Její postelí prošla prý zhruba stovka mužů a žen, jak píše ve své biografii.

Později poznala svého druhého manžela, kterým byl herec Jacques Charrier. S tím měla své jediné dítě, syna Nicolase. Bardot se netajila tím, že nikdy nechtěla být matkou. Snažila se dokonce dítě potratit tak, že se bila do břicha a prosila lékaře, aby jí podali morfin.

Když to ve své knize, v níž nenarozeného syna označila za “zhoubný nádor“ a nechala se slyšet, že by raději porodila psa, zveřejnila, žaloval ji jak Charrier, tak syn, kterému musela vyplatit odškodné. Nicolas vyrůstal s otcem od té doby, co se jeho rodiče po tříletém manželství rozvedli.

Krátce po narození Nicolase si Bardot zkusila vzít život podruhé. Spolykala prášky na spaní a podřezala si žíly. Bylo to na její 26. narozeniny.

Předávkovat se pokusila znovu ve věku 49 let a naposledy v 58. V 80. letech se potýkala s rakovinou prsu a ve své knize píše také o svých problémech s alkoholem nebo nymfomanií.

V letech 1966-1968 byla vdaná za německého playboye Guntera Sachse a naposledy se provdala v roce 1992 za francouzského politika Bernarda d'Ormala, s nímž je dodnes.

Není příliš šokující, že si Bardot nikdy nebyla se synem blízká. V průběhu života s ním téměř nebyla v kontaktu. Sblížili se, údajně, až když se stala babičkou.

Místo herectví se nakonec začala věnovat boji za práva zvířat, lítost a beznaděj nad jejich utrpením prý zapříčinily její poslední pokus o sebevraždu. Ačkoliv už údajně není skoro schopná pohybu, za práva zvířat bojuje neohroženě dál. A za své výroky musí občas zaplatit tučnou pokutu, jako například letos v červenci za urážku šéfa francouzského loveckého sdružení. ■