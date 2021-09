Má milá Šafi… Takhle vznikl romantický song, který Tomáš Plekanec věnoval své novomanželce Lucii

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec Foto: Instagram L. Šafářové

„Tomáš mi napsal na Instagramu, jestli by mě mohl s něčím otravovat. Tak jsem řekl, že to může zkusit,“ usmívá se Pokáč. „Řekl, že by potřeboval song na svatbu s Luckou, já řekl, ať mi napíše pár základních bodů, co je pro ně typický, a hodí mi to do mailu,“ popsal, jakým způsobem vznikl text plný narážek na život novomanželů.

Spolupráce vyšla na jedničku, jak ženich, tak nevěsta se okamžitě naladili na stejnou notu. „Klaplo to vlastně hned, Tomáš byl nadšenej, Lucka pak psala, že taky, tak super,“ říká Pokáč

S Tomášem ani s Lucií se osobně neznají, hokejista muzikanta oslovil na sociální síti na základě jeho tvorby, v níž často vtipně a s nadsázkou reflektuje aktuální dění. Smysl pro humor se ostatně promítl i do svatební písně, v níž ženich věří, že manželství vydrží navždy, ale kdyby náhodou ne, je zběhlý i v rozvodech...

Pro Pokáče, jak svěřil, byla tato spolupráce čest a také radost: jako sportovce má totiž jak Šafářovou, tak Plekance rád. „Přeju jim, ať jim to klape,“ dodal autor hitů V lese, Matfyzák na discu nebo Vymlácený entry.

Jeho nejnovější deska Antarktida vyšla letos v létě. ■