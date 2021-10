Funkci porotce StarDance obsadí již podruhé: Richard Genzer by se s radostí vrátil i na taneční parket

Richard Genzer Super.cz

Už podruhé usedne Richard Genzer (54) v letošním StarDance jako porotce. Herec a moderátor si soutěží sám v roce 2018 prošel, tehdy řádil na tanečním parketu s taneční partnerkou Janou Zelenkovou. Populární pořad mu přirostl k srdci a rozhodně by do výzvy šel znovu.

„Asi bych to vzal znova, když jsem v porotě a vidím tanec nebo pár, kterému to jde, tak se mi začínají rozvazovat tkaničky u bot a šel bych tam. Mě to bavilo, tancoval jsem celý život,“ svěřil se Super.cz Genzer s tím, že se na roli porotce moc těší.

„Rozhodně jim to nezávidím, tím, jak jsem to zažil, tak vím, jak jim je,“ řekl herec, který se na tiskové konferenci StarDance svěřil, že po roce a půl doma, se dává pomalu do formy. „Teď se dávám dohromady, jak mentálně, tak fyzicky. Zkoušel jsem sako, které jsem měl před dvěma lety, a je mi. Jen si ho musím dávat opačně zapínáním dozadu,“ řekl Genzer s tím, že i jeho trápí po roce doma pár kilo navíc.

„Lidi měli rok čas, vidím to na sobě a nějak se to probendilo. Neříkám, že u všech, ale u mě určitě,“ dodal Genzer s tím, že je rád, že se opět vrátil k práci. „Už jezdíme s Partičkou po republice, pomalu se to vše rozjíždí a konečně jsme se viděli s lidmi, kteří sedí naproti vám,“ dodal moderátor. ■