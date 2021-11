Nebuďte ješitné, vzkazuje kolegyním. Jako královna v Koruně herecká legenda (87) ležela a kouřila jednu za druhou

Eileen Atkins Profimedia.cz

„Mnoho těch hereček je až moc ješitných. V minulosti to byly krásné mladé ženy a najednou už nejsou, tak tvrdí, že pro ně nejsou role. Ale je jich plno - pokud je člověk ochotný vypadat mizerně,“ uvedla sedmaosmdesátiletá herečka pro magazín The New Review.

Atkins mohli fanoušci vidět například v úspěšném seriálu Koruna, kde si zahrála královnu Marii z Tecku. Na natáčení vzpomínala tak, že její role byla převážně o ležení v posteli a kouření cigaret.

Herečka za sebou má víc jak sedmdesátiletou kariéru a filmy jako Garderobiér, Rozsudek smrti, Vražda v Orient Expresu, Návrat do Cold Mountain či Kouzlo měsíčního svitu. Věnuje se také divadlu. V roce 2001 byla povýšena do šlechtického stavu.

Spolu s nedostatkem rolí některé herečky upozorňují na typy postav, které jsou starším ženám nabízené. Podle herečky Patricie Hodge jsou to obecně typy „starých panen, sedících v koutě a plivajících jedovaté komentáře“.

„Anebo máte demenci!“ uvedla v rozhovoru pro Radio Times. Právě proto se vrátila k divadlu, které jí dle jejích slov nabízí více kvalitních příležitostí. ■