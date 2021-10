Už oslavili druhé výročí svatby: Zpěvák s půvabnou manželkou ale dodnes nestihli svatební cestu

Peter Pecha Super.cz

Jsou to dva roky, co se zpěvák Peter Pecha (32) oženil. Začátkem září 2019 si vzal svou dlouholetou přítelkyni a kolegyni Kateřinu, dnes už Pechovou. Před pár týdny oslavili výročí, svatební cestu ale stále nestihli.

„Jelikož je začátek sezóny, zkouší se a pracujeme, tak moc času na velkou oslavu nebylo. Byli jsme společně na večeři, na výroční večeři, to jsme si užili,“ svěřil se Super.cz zpěvák s tím, že doufá, že líbánky budou do 5 let.

„Na svatební cestě jsme stále nebyli a já už bych to nenazýval ani svatební cesta, budeme tomu říkat třeba hezká dovolená. Já si myslím, že do pěti let nás to musí potkat,“ řekl s úsměvem Peter, kterého jsme potkali na zkoušce nového muzikálu Láska nebeská.

