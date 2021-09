V novém klipu zpívá o lásce, ve skutečnosti je oblíbený zpěvák stále nezadaný

Pavel Callta

Po pauze na koncertních pódiích už se naplno pustil do práce, a to nejen před publikem. Zpěvák Pavel Callta po delší době vypustil do světa nový love song. Zamilovaný singl s názvem Můžeš se mnou počítat natáčel v zahraničí spolu s půvabnou herečkou Natalií Halouzkovou.

„Klip jsme natáčeli na ostrově Pag v Chorvatsku a zabralo to 2 dny, kdy jsme vstávali na východ slunce mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní a končili jsme pozdě večer. Bylo to náročný natáčení, ale stálo to za to a rád na to vzpomínám,“ řekl Super.cz zpěvák, který v písni zpívá o lásce.

„Vypráví o tom, že i když občas dělám chyby a přešlapy, tak i přes to všechno si to uvědomuju a chci to změnit. Je to pro mě důležitá píseň, v níž se píše, že když se dva milují, jde společně překonat všechno,“ prozradil zpěvák.

Nás zajímalo, zda i v jeho životě někdo je. „Aktuálně jsem nezadaný, ale to se může kdykoli změnit,“ prozradil nám zpěvák. ■